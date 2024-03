Өңірде алғаш рет Samsung Campus орталығы ашылады

Онда оқушылардың бағдарламалау негіздерін үйренуіне мүмкіндік мол. Жүлде қоры 3 млн теңге болатын «Startupwav Kostanay» конкурсына өтінімдер қабылдау басталып кетті. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар алаңында өткен брифингте айтылды.

Еліміз бойынша IT-саласын дамыту бойынша жан-жақты жұмыс жүргізіліп жатыр. Адами капиталды, экспортты, сондай-ақ венчурлік қаржыландыруды қолдау және ынталандыру шаралары қолға алынған. «TechOrda» бағдарламасына сәтті интеграцияланған салаларда жаңа ІТ-мектептердің ашылуы ақпараттық технологиялар секторын дамытудағы маңызды қадам болып отыр.

Сәуір айында Qostanai it Hub базасында Omnium компаниясымен бірлескен Game Dev орталығы ашылады. Қазіргі таңда компьютерлік ойындарды құру және оларды модельдеу курстары құрылып, Startup Garage инкубациялық бағдарламасы іске қосылды.

«Жақын арада Қостанайда заманауи бағдарламалау мектебін іске қосу жоспарланып отыр. Бұл оқушылардың одан әрі кәсіби өсуіне және дамуына ықпал етеді. Сонымен қатар, IT қоғамдастықпен бірлесіп “IQostanay” Оқушылар сарайының IT әлеуетін дамытатын боламыз. Қазір даму тұжырымдамасын дайындап жатырмыз», – дейді облыстық ақпараттандыру басқармасының басшысы Азамат Кашиев.

Айта кету керек, өңірлік IT-хабтарды дамыту цифрлық даму министрлігінің басым міндеттерінің бірі. Хабтың жұмыс істеуі барысында ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында 55-тен астам іс-шара өткізіліп, оған 1200-ден астам адам қатысты. Сонымен қатар, «QazInnovations» АҚ-мен бірлесіп 2 инкубациялық ағын жүргізілді, 36 стартап шығарылды.

«Бүгінде стартап мәдениетін ілгерілету аясында ақпан айында 250 мың теңге жүлде қорымен Winter pizza Pitch by Qostanai it Hub өткізілді. Алдағыы уақытта тағы осындай үш іс-шара күтіп тұр. Сондай-ақ, Qostanai it Camp өткіземіз. Жастар Рухы және облыстық Қоғамдық даму басқармасымен бірлесіп Startup Way Kostanay конкурсына 3 млн теңге жүлде қорымен өтінімдер қабылдау басталды», – деді Қостанай облысындағы Astana Hub өңірлік менеджері Дамир Мінайдаров.