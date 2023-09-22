Қостанайлық белсенділер «Қара жұма» сатылымдарына қарсылық білдіріп, Президентке хат жолдады

Бүгін редакциямызға қостанайлық белсенділер атынан Сакин Байгелдин атты азамат келді. Ол қазіргі таңда «Қара жұма» сатылымдарының дәстүрлі түрде шыға бастағанын айтып шағымдануда. осы уақытқа дейін алты жүзге жуық наразы топ шағымға қатысты ҚР Президенті Қ.Тоқаевқа хат жазып, қол қойған. Осы жайлы жазылған шағымның толық нұсқасын жариялауды ұйғардық:

«Құрметті отандастар!

Қараша (ноябрь) айының төртінші жұма күнінде жыл сайын үлкен сауда орталықтарында, интернет желісінде «черная» пятница деп аталатын тауар сатылымдары өтеді. Биыл бұл күн 24 қарашаға (ноябрь) келіп тұр.

Осындай сатылымдар біздің елде де орын алып жатыр.

Мұсылмандардың қасиетті күні болып саналатын Жұма күнін қаралап, мұсылмандардың ар-намысына тиетін, біздің дінімізге, мәдениетімізге жат мұндай сатылымдарды болдырмауға бәріміз атсалысайық.

07.09.2023 жылы Астанадағы Президент кеңсесіне 458 кісі қол койған Қостанай каласы мұсылмандарының «черная пятница» деп аталатын сатылымдарды Қазақстанда өткізуге тыйым салу жайлы және «Каspi Жұма» деп аталатын апта сайын өтетін интернет саудасына тыйым салып, қасиетті Жұма атауын пайданалуды доғару жайлы арызды тапсырдык.

Кейбір адамдар мұндай сатылымдардың атын «Щедрые», «Светлые», «Берекелі» және басқа да осындай атауларға ауыстыруды ұсынып жатыр.

Бұл жәйдің мағынасына мән бермей, бұл сатылымдардың мақсаты жақсылық жасау емес, пайда табудың амалы, ашкөздік екенін ол кісілер түсінбей отыр.

Былтыр бірінші рет 04.11.22 жылы Қостанай облысы мұсылмандарының атынан облыста орналасқан ірі сауда орындарының басшыларына осы пікірді жеткізсін деп 120 кісі қол қойған арызды тапсырған едік.

Әкімдік шама-шарқынша шара қолданды.

Құрметті отандастар!

«Черная пятница» деп аталатын сатылымдар тарап, тамыр алуына жол бермейік. Бұл біздің өсіп келе жатқан жастардың тәрбиесіне зиян келтіреді.

Бұл мәселе өте маңызды!», – делінген мәлімдемеде.

«Қара жұма» сатылымдарына қарсы наразы топтың ҚР Президенті Қ.Тоқаевқа орыс тілінде жолдаған хаты төмендегідей (хат өзгертусіз беріліп отыр):

Президенту Республики Казахстан

Касым- Жомарт Кемелевичу Токаеву

от мусульман, жителей г. Костанай

БИСМИЛЛЯХИР РАХМАНИР РАХИМ.

Многие крупные торговые предприятия, интернет- магазины готовятся ко дню распродаж со скидками под названием » черная» пятница, который в этом году приходится на 24 ноября.

Впервые такие распродажи появились в Америке в 19- веке.

По одной из версий свое название «черная» пятница, этот день получил в Америке в 1966 году.

Такие распродажи проводятся ежегодно в последнюю пятницу ноября месяца, после праздника » Дня Благодарения», который проводится в четвертый четверг ноября.

Во время таких распродаж выставляются как правило с большими скидками залежалые и неликвидные товары, неходовые и несезонные модели, для того чтобы очистить склады.

Распространенной практикой является, когда за несколько недель искусственно завышаются цены на товар, чтобы их потом обрушить и скидка выглядела бы крайне выгодно.

Подобная традиция проводить распродажи товаров под названием » черная» пятница затем распространилась и в страны Европы.

Сразу оговоримся, мы не против Америки и стран Европы, эти страны с рыночной экономикой, которые добились больших успехов в своем развитии.

04.11. 2022 года мы жители города Костанай обратились к акиму области Мухамбетову А. Б. с просьбой о запрете распродаж под названием «черная» пятница.

Наше коллективное обращение, которое подписали 120 человек было принято и рассмотрено.

15 ноября 2022 года было организовано и проведено рабочее совещание с участием представителей государственных органов Управлений по делам религий, предпринимательства, индустриально- инновационного развития, культуры и развития языков акимата области, а также Палаты предпринимателей Костанайской области » Атамекен».

По итогам совещания Управлением предпринимательства и индустриально- инновационного развития в адрес акиматов районов и городов были направлены письма о необходимости проведения информационно- разъяснительной работы с руководителями местных торговых сетей с рекомендательным предложением акциям «черная» пятница применять альтернативные названия по принципу казахстанской технологической компании Каspi. kz, который именует такие акции как «Каspi Жұма».

Палатой предпринимателей » Атамекен» приняты меры по направлению рекомендательных писем руководителям крупных торговых предприятий на местном уровне о применении альтернативных названий к дню распродаж.

«черная» пятница, не допускающих очернения Священного для мусульман дня Жұма.

Надо отметить, что в своем обращении мы не ставили цель дать этим распродажам любые альтернативные названия, как например казахстанская технологическая компания Каspi. kz, назвала свои распродажи «Каspi Жұма». Мы против любых распродаж в день Жұма!

Но то, что Костанайский областной акимат, в меру своих возможностей, пошёл нам навстречу является положительным, обнадёживающим сдвигом.

Жұма – пятница это благословенный, священный день недели и праздник для все мусульман.

В этот день верующие всего мира спешать в мечеть для поклонения ВСЕВЫШНЕМУ АЛЛАХУ!

Общая совместная молитва и общение создает атмосферу братства и дружбы, способствует единению мусульманской уммы.

Лучший день, в которое восходит солнце- это пятница.

В этот день АЛЛАХ создал Адама( мир ему)

т.е. это день начала рода человеческого.

В этом день Адам( мир ему) вошел в Рай, в этот день он был выведен из Рая и настанет Судный Час или Судный День не иначе как в пятницу.

В Священном Коране есть сура «Аль- Жұма» пятница, где сказано:

О те, которые уверовали!

Когда вас призывают на намаз в пятничный день,

то устремляйтесь к поминаю АЛЛАХА

и оставьте все торговые дела.

Для вас так будет лучше,

О, если бы вы только знали!

( Сура Аль – Жұма – 62, аят 9).

В Казахстане с преобладающим мусульманским населением нет такой традиции, как ежегодный праздник «День благодарения», после которого следует распродажа «черная» пятница. Но некоторые торговые предприятия у нас проводят такие распродажи круглый год, в том числе и » Каspi Жұма. »

Как правило, в торговых центрах, в этот день события происходят следующим образом:

С раннего утра продавцы и охранники после открытия дверей убегают изо всех сил в безопасное место, так как толпа людей простоявших у дверей с вечера предыдущего дня стремительно врывается и набрасывается на полки с товарами, при этом устраивая скандалы, драки, затаптывая упавших людей.Из- за палки колбасы, косметики, телевизора, смартфона, брендовой одежды или обуви люди готовы убить друг друга, что порой и происходит.

В это день люди стараются не упустить возможность купить товар со скидкой, не отдают отчет своим действиям, что сопровождается неадекватным покупательским поведением.

У людей проявляются самые низменные и худшие качества, они теряют человеческий облик.

Многие обзаводятся массой ненужных вещей и потом не знают, что с ними делать.

Судя по поведению людей, теряющих человеческий облик на этих распродажах видно, что это одно из деяний сатаны.

Сатана Иблис- враг человечества

Род человеческий должен остерегаться наущений сатаны, его хитрых уловок и козней и помнить клятву, которую он дал:

Я непременно от рабов Твоих

возьму себе назначенную долю.

Я совращу их с Твоего пути,

введу их в заблуждение.

( Сура «Ан- Ниса»- 4,аят 119).

Слово » Жұма» у большинства людей вызывает доверие и расположение, так как этот День- «Жұма» был дарован мусульманам для богослужения. Пользуясь этим и манипулируя чувствами людей «Каspi Жұма» проводит продажи используя наш Священный День- «Жұма» в своих рекламных целях для привлечения покупателей. Использование названия нашего Священного Дня- «Жұма» в рекламных и коммерческих целях равно богохульству.

Некоторые люди предлагают называть такие распродажи «Щедрыми», «Светлыми», «Берекелі» или другими альтернативными названиями поощряя запретное, что недопустимо, не углубляясь в суть и не понимая, что в основе этой распродажи заложена не добродетель, а жажда наживы.

Касым-Жомарт Кемелевич!

В тяжёлые годы репрессий люди, высланные в Казахстан не по своей воле, ощутили на себе доброту, сердечность, гостеприимство, отзывчивость казахского народа- это заслуга наших мудрых предков, которые свято хранили свои традиции, обычаи, культуру, веру и передали все своим потомкам.

Традиция распродаж под названием » черная» пятница, появившаяся у нас, а также » Каspi Жұма» пагубно влияют на умы подрастающего поколения.

Мы должны осознавать опасность традиций, которые чужды нашему менталитету и могут укорениться, в этом случае они будут разрушать наши духовные устои и нашу самобытность.

Всемогущий АЛЛАХ передал нам в Священном Коране:

О сыны Адама!

Не позволяйте сатане совратить вас, подобно тому,

как он вывел из Рая ваших прародителей.

( Сура «Аль- ‘Араф»-7, аят 27)

Мы поддерживаем единство и солидарность нашего многонационального народа и считаем недопустимым внесение разлада и раскола в общество распродажами с приставкой » черная» к пятнице, а также » Каspi Жұма», оскорбляющим чувства мусульман и очерняющим наш Священный День Жұма.

Касым- Жомарт Кемелевич!

Мы мусульмане, простые жители г.Костанай переживающие за свою страну, за свою религию, желающие им благополучия и расцвета понимая, что повлиять на крупные торговые центры, интернет- магазины и «Каspi Жұма» силами местных исполнительных органов не представляется возможным, обращаемся к Вам как Главе государства с просьбой запретить на территории Республики Казахстан всем торговым центрам, интернет- магазинам проводить распродажи под названием » черная» пятница, который выпадает в этом году на 24 ноября.

«Каspi Жұма» поменять день распродаж и запретить использовать в распродажах для рекламных целей название дня «Жұма».

Мы надеемся, что Вы поддержите нас!

«Утехи ближней жизни так ничтожны

в сравнении с усладой второго бытия!»

( Сура «Ат- Тауба»- 9, аят 38).