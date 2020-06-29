Президенттің кеңесте сөйлеген сөзі

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың коронавирус індетінің таралуына қарсы күрес шаралары жөніндегі кеңесте сөйлеген сөзін назарларыңызға ұсынамыз.

Құрметті әріптестер!

Қазіргі коронавирус дағдарысы бүкіл әлемді дүрліктіріп отыр. Бір де бір ел жаппай етек алған мұндай қолайсыз жағдайға толық дайын болмай шықты.

Біз дер кезінде жариялаған қатаң карантин шаралары уақыттан ұтуға, эпидемияны қатты өршітіп алмауға мүмкіндік берді.

Өкінішке қарай, төтенше жағдай режимі тоқтатылғаннан кейін елімізде індет қайтадан белең алып кетті.

Биылғы 11 мамырда шектеулер жойылғаннан кейін вирустың таралуы 7 есе өсті.

Бұл көп жағдайда бірқатар мемлекеттік органдардың жұмысындағы кемшіліктерге байланысты болып отыр.

Мемлекеттік басқару жүйесінің орталық және жергілікті органдары төтенше жағдай режимі тоқтағаннан кейінгі кезеңде тиімді жұмыс істеуге дайын болмағанын көріп отырмыз.

Ведомствоаралық комиссияның жүктелген міндетті атқаруға шамасы жетпеді. Оны ашық айту керек. Денсаулық сақтау министрлігі орталық және жергілікті билік органдарының жұмысын үйлестіре алмады.

Облыстардағы ведомстволардың басшылары өздерін дағдарыстың тиімді менеджерлері ретінде көрсете білмеді.

Министрліктің эпидемияның өршу ауқымы жөніндегі болжамдары да расталмады.

Жергілікті жерлердегі өз уақытында жасалмаған және тиімділігі аз шаралар еңбек ұжымдарында, ірі өндіріс орындарында жаппай вирус жұқтыру ошақтарының пайда болуына әкеп соқтырды.

Крупным очагом заражения стало Тенгизское месторождение в Атырауской области, где зарегистрировано 1222 случая коронавирусной инфекции.

В г. Алматы имеет место высокая заболеваемость не только среди граждан, но особенно среди медработников. В частности, в Центральной клинической городской больнице было заражено 60% персонала.

Отмечались факты бездействия со стороны местных исполнительных органов на заключения эпидемиологов, а также представление некорректных данных.

К примеру, многие столичные организации продолжали нарушать санитарные требования даже в условиях карантина.

В регионах наблюдается острый дефицит больничных коек, медицинских кадров, лекарственных средств, медицинского оборудования. И это несмотря на заверения правительства и акимов о том, что ситуация находится под контролем

Загруженность в провизорных стационарах превысила плановую мощность в ряде регионов.

Вирусом заболело более 2,3 тысячи медработников. Они без преувеличения ежедневно совершают подвиг. Без их труда ситуация была бы катастрофичной.

В областях наблюдается острая потребность в аппаратах ИВЛ, санитарных машинах скорой помощи и другой технике.

Другими словами, задачи по противодействию коронавирусной инфекции, поставленные мной, не выполнены или выполнены далеко не полностью. Я ранее говорил, что мы, по сути, находимся на войне, где действуют совсем другие правила. Это не фестивали и форумы проводить. Требуется совершенно иной стиль управления, по настоящему антикризисный.

По мнению зарубежных наблюдателей ситуация в Казахстане критическая, на грани утраты управляемости. Такая оценка вредит международной репутации страны.

Жұмыстағы кемшіліктері үшін Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларының әкімдері Алтай Көлгінов пен Бақытжан Сағынтаевқа ескерту жасаймын.

Шымкент қаласының, Ақтөбе және Павлодар облыстарының әкімдері Мұрат Әйтеновке, Оңдасын Оразалинге, Әбілқайыр Скақовқа және Ведомствоаралық комиссияның төрағасы Ералы Тоғжановқа сөгіс жариялаймын.

Атырау, Қостанай және Батыс Қазақстан облыстарының әкімдеріне тиісті өңірлердегі ахуалды түзеу қажеттігін ескертемін. Бұл барлық облыстардың басшыларына да қатысты.

Ситуация усугубляется неэффективной информационной работой.

Наша система диалога с населением не работает в должном объеме, информационный фон находится под давлением негативной повестки дня, героический труд медиков не показывается, как того заслуживает.

В этом вина Администрации Президента, Правительства и акиматов.

Очевидно, причиной роста заболеваемости коронавирусом стало также беззаботное поведение наших граждан. Многие люди перестали соблюдать санитарные нормы и меры предосторожности. Причем это происходит при попустительстве государственных органов, которые оправдываются тем что таков менталитет наших граждан более склонных к праздному времяпровождению нежели к тому, чтобы выполнять предписания. Но это лишь оговорки.

Ситуация была предсказуемой. Люди есть люди – каждый из них стремился попасть на работу, пытался восстановить экономическое благополучие через предпринимательство, спешил навестить родных и близких.

Результат налицо. Страну захлестнула новая волна эпидемии. Для предотвращения потери контроля над ситуацией требуется принятие незамедлительных мер.

Первое . Регионы принимают различные, не синхронизированные друг с другом решения. Администрирование мер и ограничений также разнится. Все это порождает серьезные проблемы и не помогает общестрановой борьбе с вирусом.

Поэтому поручаю все решения по борьбе с пандемией и устранению негативных социально-экономических последствий вырабатывать в рамках соответствующей Государственной Комиссии под руководством Премьер-Министра.

Госкомиссия должна обеспечить централизованный контроль распределения критических ресурсов по ключевым категориям:

коечные места;

медицинские работники и вспомогательный персонал;

лекарства в стационарах и аптечной сети;

необходимое оборудование, в т.ч. для ИВЛ и компьютерной томографии;

лабораторные исследования;

средства индивидуальной защиты.

Государственная задача состоит в том, что централизованно обеспечить здравоохранение ключевыми ресурсами, исходя из самого пессимистичного сценария по числу заболевших.

Второе . С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Государственной комиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии тому, который действовал в марте-мае текущего года. Сегодня мы заслушали доклад министра здравоохранения там предлагается несколько вариантов, так называемого «локдауна». Мы должны внимательно рассмотреть, в том числе поддержания и развития экономики. Вопрос очень сложный и ответственный, и соответствующим образом мы должны принять необходимое решение.

План действий должен быть максимально сбалансированным под углом зрения обеспечения социально-экономических нужд граждан, интересов бизнеса.

Третье . Повышение эффективности лабораторных исследований – это главный компонент, обеспечивающий эффективность всей борьбы с пандемией.

В настоящее время средняя мощность лабораторного тестирования доведена до 28 тысяч тестов в сутки.

Казахстан занимает 4 позицию по количеству тестирований на 100 тысяч населения. То есть мы ничего не скрываем перед мировым сообществом, показываем всю реальную ситуацию.

С другой стороны, показатель выявляемости на 1 случай почти в 8 раз ниже, чем в США, в 4,5 раза – чем в Италии и России, в 3 раза – чем в Канаде.

Таким образом, для выявления одного зараженного КВИ проводится 78 исследований на сумму около миллиона тенге.

Причинами низкой выявляемости выступает целый ряд факторов:

отсутствие четких критериев определения групп, подлежащих тестированию методом ПЦР;

некачественные тест-системы;

некачественное проведение ПЦР-исследования.

Имеют место задержка сроков поставки реагентов и расходных материалов для лабораторий.

В этой связи поручаю конкретизировать критерии тестирования по эпидемиологическим показаниям – по возрасту, состоянию здоровья и других критериев в зависимости от риска.

Следует пересмотреть и сократить избыточные требования к проведению ПЦР с профилактической целью и с целью эпидемиологического надзора.

Граждане обоснованно жалуются на огромные очереди около лабораторий, несоблюдение в очередях санитарных норм. Все это несет прямые риски заражения.

Поэтому проводить ПЦР-тест следует строго по онлайн-записи или через Call-центр в целях предупреждения заражения и обеспечения централизованного распределения и учета.

Крайне важно развернуть мобильные лаборатории для работы в очагах инфекции, особенно в сельской местности, и выделить средства на дальнейшее развитие мобильных служб.

Поручаю Государственной комиссии упростить процедуру выдачи разрешений для проведения лабораторных исследований и создать стимулы для увеличения количества и мощности ПЦР-лабораторий частными субъектами.

Бесперебойное обеспечение расходными материалами должно быть поставлено на особый контроль. Всё оборудование и материалы, импортируемые для этих целей, должно проходить по «зеленому коридору».

В целом, стратегия борьбы с коронавирусом должна быть выверенной и понятной для всех, основываться на приоритетном распределении усилий и ресурсов в отношении конкретных групп в зависимости от потенциальных рисков.

Особое внимание надо уделить группе риска, имеющей возрастные ограничения и медицинские проблемы: сахарный диабет, астма, туберкулез и др. Таких граждан следует обезопасить в первоочередном порядке.

Для каждой категории следует разработать четкий алгоритм и протокол лечения и наблюдения со стороны медицинских служб.

Важно пристально следить за актуальными рекомендациями ВОЗ и практиками стран, прошедших острый период пандемии, и соответственно менять протоколы лечения, рекомендуемые подходы, назначаемые препараты и т.д.

Четвертое . В связи с большим количеством пациентов без симптомов и с легкой формой в разы увеличилась нагрузка на поликлиники и службы скорой медицинской помощи. Учитывая это, необходимо особое внимание уделить укреплению первичной медико-санитарной помощи.

Следует максимально обеспечить нахождение и лечение амбулаторных пациентов с признаками ОРВИ дома, используя телемедицину.

Должна быть усилена работа call-центров для информирования, маршрутизации и психологической поддержки населения.

Особое внимание необходимо уделить сельскому населению. Принципиально важно обеспечить диагностику и лечение в селах, чтобы не оставить почти половину населения без защиты.

Пятое . Наша основная задача – обеспечить здравоохранение ключевыми ресурсами.

Действующая коечная сеть функционирует со значительной перегрузкой. Ситуация на самом деле глобальная. Проявляется очень большая разница между докладами руководителей регионов и той информацией, которую получаю с мест, где происходит борьба против пандемии. Нужно докладывать реальную картину, и эту реальную картину мы, в конце концов, имеем. Источники имеются разные для получения достоверной информации.

Имеется нехватка лекарств и средств индивидуальной защиты, мощностей лабораторий для тестирования, оборудования для компьютерной томографии и искусственной вентиляции легких.

Министерством здравоохранения предложены меры по решению текущих проблем. Мы сегодня заслушали доклад и меры выхода из кризисной ситуации. Этот доклад и меры предложенные министерства здравоохранения я поддерживаю. Теперь дело за эффективной реализацией данного плана.

Правительству и акимам регионов предстоит мобилизовать все финансовые и инфраструктурные ресурсы для решения указанных проблем.

Поручаю до конца июля на 50% увеличить количество инфекционных коек, имея в виду возможность наступления второй волны пандемии.

Для этого регионам нужно использовать все резервы, в т.ч. частной и ведомственной медицины.

Поручаю Правительству в течение пяти дней решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами.

Для этого Государственной комиссии следует кардинально сократить сроки сертификации каждой новой партии лекарств и продлить действие специального порядка проведения государственных закупок из одного источника для первоочередных нужд больниц – КТ, ИВЛ, системы газоснабжения и прочее.

Поручаю Госкомиссии создать неснижаемый материальный резерв СИЗов с учетом не только медицинских работников, но и сотрудников спецорганов, социальных структур и т.д.

Поручаю также принять все меры по недопущению искусственного роста цен на лекарственные препараты и средства, медицинские средства индивидуальной защиты в оптово-розничных сетях.

Рядом стран и корпораций уже ведется тестирование перспективных вакцин от коронавируса. Необходимо проработать вопрос заключения предварительных контрактов на закупку вакцины от коронавирусной инфекции с тем, чтобы обеспечить ее широкое применение в стране.

Шестое . Следует решить проблему критической нехватки медперсонала.

Нужно задействовать выпускников, прошедших интернатуру, обеспечить ускоренный выпуск эпидемиологов и инфекционистов, командировать специалистов из более благополучных в менее благополучные регионы.

Следует также изучить возможность привлечения волонтеров.

Крайне важно сохранить мотивацию медиков, обеспечить благоприятные условия труда, а также своевременную ротацию медперсонала.

Необходимо продолжить стимулирование медиков, находящихся на передовой и взаимодействующих с больными коронавирусом.

Нужно усилить контроль над распределением материального стимулирования медиков.

Седьмое . Следует обеспечить доступность плановой медицинской помощи для других больных неинфекционного характера.

Судя по всему, КОВИД-19 в нашей жизни будет присутствовать долгое время. На острый период пандемии была отложена плановая госпитализация, обследование и профилактика больных по другим заболеваниям.

Однако это может негативно сказаться в последующем на общем здоровье населения.

Поэтому предстоит выработать меры по безопасному оказанию плановой онкологической, кардиологической, пульмонологической и другой медицинской помощи в новых условиях.

Здесь важно активизировать возможности использования телемедицины, дистанционного консультирования, своевременной доставки лекарств и проведения необходимых обследований.

Сегізінші . Коронавируспен күресте ақпараттық жұмыстар маңызды рөл атқарады. Дер кезінде хабарлап, тиісті шаралар қабылдауға көп нәрсе байланысты.

Бастапқы кезеңде бұл жұмыстар жақсы ұйымдастырылды. Бірақ мемлекеттік органдар соңғы кезде бұл істі босаңсытып жіберді.

Коронавирус бойынша үш ай бұрын арнайы құрылған Республикалық коммуникациялық орталық қазіргі уақытта іс жүзінде жұмыс істемейді.

Осыған сәйкес, бүгінде бірыңғай нақты ақпараттар дерегі жоқ.

Індетке қарсы күресте жауапты шенеуніктер теріс ақпарат беріп, халықты одан әрі адастырады. Ең жаманы осы.

Әкімдер мен министрлер қарапайым халықпен байланыс орнатуды қойды.

Олардың арыз-шағымдарына дер кезінде жауап бермейді. Сондықтан тұрғындардың көпшілігі қайда барарын білмей, торығуда.

қырық мыңға жуық сұрақ келіп түсті. Қазіргі таңда оның үштен біріне ғана жауап берілді. www.coronavirus2020.kz сайтынакеліп түсті. Қазіргі таңда оның үштен біріне ғана жауап берілді.

Мұндай қарым-қатынастың нәтижесінде теріс әрі жалған ақпараттар өршіп тұр. Бұл біздің жұмысымызды одан сайын қиындатуда.

Мен айтқанымдай, ақпараттық жұмыстарға қатысты тәсілді түбегейлі өзгерту керек.

Мысалы, телеарналарда тікелей эфир арқылы дәрігерлерден кеңес алып, сұрақтарына жауап алатын күнделікті бағдарламаларды ұйымдастыруға неге болмайды?

Азаматтарға емдеудің протоколын, алгоритмін жеткізу керек. Дәрі-дәрмектер, оны пайдалану жөнінде түсініктеме беру қажет. Сол кезде парацетамол алу үшін жұрт ұзын-сонар кезекке тұрмайтын болады.

Әкімдер мен министрлер бюджетті қайта қарап, конференцияларға, дөңгелек үстелдерге, салтанатты шараларға жұмсалатын барлық қажетсіз шығындардан бас тартуы керек.

Өңірлер мен ведомстволардың бюджетіне түрлі консалтингтік және PR қызметі үшін аз қаржы салынған жоқ. Бұл жөнсіздікті доғару қажет. Осы қаржыны эпидемиямен нақты күреске жұмсаңыздар.

Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі бірыңғай Коммуникациялық орталықтың жұмысын толыққанды қайта іске қосып, оның үздіксіз болуын қамтамасыз еткені жөн.

Президент Әкімшілігі бұл мәселенің бәрін бақылауға алып, осы іске тартылған барлық мемлекеттік органдар мен ведомстволардың ақпараттық жұмыстарын нақты үйлестіруі керек.

Девятое . Необходимо поддерживать стабильность цен и доступность продуктов для населения.

Вопросы поддержания занятости и экономической активности имеют крайне важное значение. Полноценно должен выполняться Комплексный план по восстановлению экономического роста.

Мы эти вопросы подробно рассмотрим 10 июля на расширенном заседании Правительства.

Данные вопросы должны быть на особом контроле у каждого акима.

Поручаю Государственной комиссии держать их в зоне внимания, ежедневно отслеживая ситуацию на местах.

Акиматам следует продолжить тесное взаимодействие с производителями и бизнес-сообществом.

Десятое . Пандемия выявила все недоработки в цифровизации страны, в том числе в здравоохранении, где собирается большой объем данных, а мониторинг ситуации по-прежнему проводится в ручном режиме. В связи с этим я объявляю замечание руководителю соответствующего ведомства Аскару Жумагалиеву.

У нас до сих пор нет полной цифровой картины по эпидемии, что не позволяет вести достоверный учет и эффективно распределять ресурсы.

Необходимо оперативно решить правовые аспекты цифрового мониторинга заболевших и их контактов. У операторов связи имеется готовность и возможности, но не решены организационные моменты со стороны госорганов.

Поручаю Госкомиссии разобраться во всех этих вопросах, принять срочные меры для скорейшего эффективного запуска цифровых технологий в медицине.

В целом все запланированные меры и виды государственных услуг по цифровой трансформации должны быть реализованы в разы быстрее и на новом качественном уровне.

Құрметті әріптестер!

Қазіргі жағдайда шұғыл шараларды қабылдай отырып, ұзаққа созылатын коронавирус пандемиясына да дайын болуымыз керек.

Осыған орай, Үкіметке қазақстандықтардың өмірі мен денсаулығын қорғау жөніндегі орта мерзімді кезеңге арналған, жұрттың бәріне түсінікті Ұлттық жоспарды әзірлеуді тапсырамын.

Сол арқылы орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың өкілеттіктері нақты көрсетіліп, қажетті қаржы резервтері қалыптасатын болады. Сонымен қатар, ел азаматтары мына мәселелерге назар аударуы керек деп санаймын.

Иә, бұл – қауіпті ауру, оны емдейтін вакцина әлі жасалған жоқ.

Бірақ, оны қауіпті екен деп байбалам салып, үрейге бой алдырмау керек. Сондай-ақ, жөнсіз әрекетке барып, дәрігерлерге тіл тигізіп, санитарлық режимді бұзуға жол берілмейді.

Ал, науқастанып қалғандар сары уайымға, пессимизмге салынбағаны жөн. Ем алумен қатар, ағзаның күші, адамның көңіл-күйі оның құлан-таза айығып кетуіне жол ашады.

Денсаулық сақтау министрлігі мен санитарлық сала дәрігерлерінің ұсынымдары мен талаптарын естен шығармауды сұраймын.

Оның бәрі мемлекеттің ең басты игілігі – сіздердің, Қазақстан Республикасы азаматтарының өмірі мен денсаулығын қорғауға арналған.

Сіздерден бұл талаптарды қатаң сақтап, жақын апталарда қабылдауға тура келетін қатаң шараларға түсіністікпен қарауды сұраймын.

Бүгінгі проблемаларды алдағы дамуға серпін беретін сын-қатерлер ретінде бағалауымыз керек.

Үкімет пен өңір әкімдерінен берілген барлық тапсырмаларды бұлжытпай орындауды сұраймын.

Жиын аяқталды.

Qostanaı tańy

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