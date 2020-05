«We Are One»: қостанайлық дарындар Димашпен бірге (БЕЙНЕ)

"We Are One" ("Біз біртұтаспыз") – айдай әлемге танымал біртуар әнші Димаш Құдайбергеннің пандемияға қарсы бірлікке шақырып шырқаған әні. Әсерлі бейнебаянымен ұсынылған туынды жер-жаһанға жарық жылдамдығымен тарап, аз уақыт ішінде миллиондаған жанкүйерінің жүрегін жаулаған еді. Жалпы, Димаш салған кез келген ән әлем жұртшылығын бір нүктеге біріктіре алады. Мына әуен де миллиондаған жүректі бірге соқтырды деуге болады. Оның себебі де жоқ емес. Біріншіден, оның мөлдір, қуатты, кең, қайталанбас дауысы тыңдаған адамды бейжай қалдырмайды. Екіншіден, ғаламды құрсаған қиын-қыстау кезеңде осылайша адамзаттың үмітін үкілеп, сеніміне серпін, жүректеріне рух беру Димаштай аса дарынды әншінің ғана талайына жазылса керек. Сондай-ақ, бұл барлық елдерді бірлікке, достық пен бейбітшілікке шақырып, шырқаған алғашқы әні емес екенін айта кетейік. Үшіншіден, хас өнерде шекара, нәсіл, тілдік, жастық шектеу болмайтынын ол әр өнер көрсеткен сайын дәлелдей түседі… Сонымен, біз сөз етіп отырған, ағылшын тілінде шырқалған бұл әнді қазір қайталап, ұқсауға тырысып, қал-қадірлерінше шырқаушылар көп. Ондайдың талайын Ютуб желісінен оңай тауып алуға болады. Дегенмен, Димаштың мына бір әнші балалармен қосылып шырқаған нұсқасы әсерлірек шыққанға ұқсайды. Өйткені роликтің қаралым-таралымы сәт санап көбеюде. Жеткіншек әншілердің ішінде біздің дарынды жерлестеріміз, қостанайлық қос дарынның да бар екенін көріп, қуанып қалдық. Димаштың ресми YouTube-арнасында танымалдығы артып жатқан роликте Baqytty Bala халықаралық балалар вокалдық байқауының финалистері өнер көрсеткен. Атап айтқанда, олар байқаудың 2-маусымының қатысушылары – Қазақстан, Ресей, Түркия, Өзбекстан елдерінің 14 ұл-қызы. Бұл ақпаратты dimashnews.com сайтына сілтеме жасап, "ҚазАқпарат" ХАА жазды. Іріктелген үздік балдырғандардың арасында Қостанай облысынан Даяна Шағатаева мен Исатай Болатхан да бар (жоғарыдағы суретте олар орналастырылған тұсқа қызыл түспен белгі салынған). Ендеше, осы бір әуенді бірге тыңдап көрелік: