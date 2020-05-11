Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік комиссияның қорытынды отырысында сөйлеген сөзі

Мақала авторы · 11.05.2020

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