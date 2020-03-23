Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік комиссияның отырысында сөйлеген сөзі

Мақала авторы · 23.03.2020

Ұқсас мақалалар...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

каз_латиница1

Күнтізбе

Март 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ақорда

  1. Ақорда Баспасөз қызметі
    Ақорда Баспасөз қызметі: Қазақстан Президенті Төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік комиссияның отырысын өткізді https://t.co/WYOBRGPFZA https://t.co/Y08GgQGAWC
    about 5 hours ago

  2. Ақорда Баспасөз қызметі
    Ақорда Баспасөз қызметі: Президент Казахстана провел заседание Государственной комиссии по чрезвычайному положению #COVID19 https://t.co/Y5B25v3Y0q
    about 6 hours ago

ҚазАқпарат

  1. ҚазАқпарат
    ҚазАқпарат: Оралда мас жүргізуші айдаған көлік көпірден ұшып кетті https://t.co/YOMMRFbbCf
    about 56 seconds ago

  2. ҚазАқпарат
    ҚазАқпарат: Блок бекетті айналып өтпек болған елорданың үш тұрғыны 15 тәулікке қамалды https://t.co/uPywH9O349
    about 55 minutes ago

Blogtar

ЖОЛДАУ

Сілтемелер

Смотреть
↓